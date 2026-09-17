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17 сентября 2026, 13:00

Ребенок недоедал: на Хмельнитчине маленького мальчика спасли от горе-родителей

17 сентября 2026, 13:00
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Фото из открытых источников
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В Хмельницкой области рассмотрели дело о лишении родительских прав. Отец и мать не ухаживали за ребенком достаточно

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Маленького мальчика забрали у родителей после того, как мать в пьяном состоянии оставила его на посторонних в опасных условиях. Правоохранители увезли ребенка в больницу, где медики обнаружили ряд заболеваний.

После обследования у младенца, в частности, была выявлена гипотрофия II степени – дефицит массы тела составил 21 процент. Суд решил, что мать и отец не могут обеспечить сыну соответствующие условия. В результате орган опеки и попечительства обратился в суд с требованиями лишить их родительских прав и взыскать алименты на ребенка. Известно, что мать мальчика ранее была лишена родительских прав в отношении трех старших детей.

В результате суд удовлетворил иск о лишении ответчиков родительских прав и взыскании с них алиментов на ребенка. Известно, что ребенок сейчас находится во временной семье.

Напомним, в Кировоградской области объявили подозрение работницы детдома, которая приковывала 17-летнюю девушку к кровати цепями, не давая ей свободно передвигаться и выходить из здания.

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