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Утром 17 сентября, около 07:40, российские военные атаковали FPV-дроном мирного жителя на выезде из села Котовка Чугуевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Двое мужчин шли по дороге в направлении села Бережное. Один из них услышал характерный звук приближения FPV-дрона и предупредил другого об опасности. Мужчина присел на асфальте возле остановки, однако дрон попал прямо в него. От полученных ран он погиб на месте.

Сейчас принимаются меры по эвакуации тела погибшего.

Напомним, утром 17 сентября российская армия совершила атаку беспилотниками по Харькову. Под прицелом оказались два района – Слободской и Основянский. Из-за удара РФ пострадала работница торгового центра.