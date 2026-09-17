Украина вернула тела 252 погибших, которых передала Россия
В Украину вернули тела 252 погибших по результатам проведенных репатриационных мероприятий
Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными, передает RegioNews.
По информации российской стороны, переданные тела принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим. Окончательно установить личности погибших должны после проведения необходимых экспертиз и идентификации.
К репатриации присоединились также Объединенный центр при СБУ, Вооруженные силы Украины, МВД, Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариат уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и другие структуры сектора безопасности и обороны.
В дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые исследования по установлению личности каждого погибшего.
Украинская сторона также выразила благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в проведении репатриационных мероприятий.
Напомним, 13 августа в Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули тела 261 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.