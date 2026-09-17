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17 сентября 2026, 13:46

Украина вернула тела 252 погибших, которых передала Россия

17 сентября 2026, 13:46
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Фото: Telegram/Координационный штаб
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В Украину вернули тела 252 погибших по результатам проведенных репатриационных мероприятий

Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными, передает RegioNews.

По информации российской стороны, переданные тела принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим. Окончательно установить личности погибших должны после проведения необходимых экспертиз и идентификации.

К репатриации присоединились также Объединенный центр при СБУ, Вооруженные силы Украины, МВД, Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариат уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и другие структуры сектора безопасности и обороны.

В дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые исследования по установлению личности каждого погибшего.

Украинская сторона также выразила благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в проведении репатриационных мероприятий.

Напомним, 13 августа в Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули тела 261 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

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