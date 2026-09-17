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Утром 17 сентября РФ совершила очередную атаку на гражданское судоходство в Черном море, попав беспилотником по судну под флагом Танзании

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате вражеского удара на судне повреждена надстройка и палуба.

Погиб капитан судна, еще трое членов экипажа получили ранения.

"Сознательные российские атаки на украинские порты и гражданские торговые суда еще раз подтверждают, что страна-агрессор грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, создавая угрозу жизни людей и безопасности международного судоходства", – подчеркнул Кипер.

Напомним, в Черном море 9 сентября атаки беспилотников подверглось иностранному судну TEDY, в составе экипажа которого находились граждане Азербайджана. Погибли два азербайджанских моряка, еще двое – получили ранения.