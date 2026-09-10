В Днепре мужчины напали и ограбили военного

Фото: Национальная полиция

В Днепре двое мужчин напали на военного. После избиения они ограбили его

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 4 сентября. Правоохранители выяснили, что между 32-летним военным и двумя мужчинами произошел конфликт. Тогда они ударили его в лицо, после чего он свалился на землю. Злоумышленники начали силой забирать в военную сумку. В результате они сбежали с сумкой, в которой находились его деньги и личные вещи.

Злоумышленниками оказались 33-летний и 34-летний местные жители. Сумку военного нашли в лесополосе. Они получили подозрение.

Напомним, что в Черниговской области женщина защищала своего сожителя от мобилизации. В результате она напала на полицейского.