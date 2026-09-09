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09 вересня 2026, 22:15

На Харківщині військовий СЗЧ влаштував нарко-бізнес

09 вересня 2026, 22:15
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Фото: ДПСУ
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Прикордонники на Харківщині викрили 39-річного чоловіка. Виявилось, що він військовий у СЗЧ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Навесні цього року чоловіка мобілізували. Потім він самовільно залишив службу та переховувався у Харкові. Тоді він організував нарко-бізнес: заборонені речовини він продавав і цивільним, і військовим.

Його затримали, коли він продавав 8 грамів гашишу та 10 грамів амфетаміну. Під час обшуку у нього знайшли розфасовані у зіп-пакетинаркотичні засоби та психотропні речовини, електронні ваги, а також набої та штик-ніж.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування триває. Встановлюється коло осіб, причетних до функціонування даного каналу розповсюдження наркотиків", - кажуть у ДПСУ.

Нагадаємо, що на Херсонщині судитимуть 54-річну жительку Високопілля, яка, за даними слідства, кілька років незаконно зберігала автомат, боєприпаси та вибухівку, а згодом спробувала продати частину арсеналу за 25 тисяч гривень.

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