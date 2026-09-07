У Харкові таксист вивіз військового з частини за "гонорар зеленими"

Фото: прокуратура

У Харкові викрили таксиста, який вивозить військових з місць дислокації військових підрозділів. Тепер йому може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

У 2023 році таксист під час спілкування з пасажиром розповів про свій додатковий заробіток: він вивозить військових із місць дислокації військових підрозділів. Для зв’язку водій залишив свій номер телефону.

Потім чоловіки зустрілись, щоб спланувати деталі вивезення товариша пасажира — військовослужбовця, який дислокувався на території Харківського району. Таксист планував частину блокпостів об'їхати, а на інших - не зупинятись. Поїздку він оцінив у 800 доларів.

На початку липня він відправив повідомлення з вимогою перерахувати 2 тисячі гривень на картку його дружини, щоб купити пальне. Наступного дня він приїхав до обумовленого населеного пункту, забрав звідти військовослужбовця та привіз його до Харкова. Проте після отримання грошей таксиста затримали правоохоронці.

Тепер він отримав підозру.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.