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В связи с ухудшением ситуации безопасности в столице с 00:00 10 сентября внедряются дополнительные ограничения

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

В частности, в городе временно запрещается проведение всех развлекательных и физкультурно-спортивных массовых мероприятий на открытых территориях и в зданиях, не обустроенных укрытиями.

Также отмечается, что при "желтом" уровне опасности ЦНАПы и социальные учреждения будут продолжать оказывать услуги киевлянам.

Учебные заведения и медицины города будут работать по определенным ранее протоколам безопасности.

Напомним, с 10 сентября комендантский час в столице будет сокращен и продлится с 01:00 до 05:00 утра. Таким образом, общественный транспорт будет работать на час дольше.

Также в столице определили новые правила работы метрополитена и мостов через Днепр в ходе "желтого" и "красного" уровней угрозы.