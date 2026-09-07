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Правоохранители разоблачили главного государственного инспектора Тернопольской таможни, организовавшего схему заработка на уклонении от мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

За деньги чиновник обещал военнообязанному беспрепятственное поступление в колледж с последующим переводом в университет для получения отсрочки от мобилизации.

Таможенник действовал в сговоре с пока неустановленными работниками учебных заведений. За "пакетную услугу" он требовал 5000 долларов, убеждая клиента, что самостоятельно поступить невозможно.

Схема охватывала несколько этапов. В течение февраля – сентября 2026 фигурант координировал передачу документов, связывался с представителями учебного заведения и лично сопровождал мужчину на вступительные испытания. После этого военнообязанного зачислили на обучение, что дало ему законную отсрочку.

Также таможенник гарантировал зачисление в Западноукраинский национальный университет после колледжа для сохранения отсрочки.

Правоохранители провели обыски по месту жительства, работы, в автомобиле фигуранта и в помещениях учебных заведений, где изъяли вещественные доказательства.

Следователи устанавливают причастных к незаконной схеме лиц, в том числе среди работников учебных заведений.

Напомним, в Киеве двое дельцов предлагали фиктивное поступление в вуз для отсрочки от мобилизации. Фигурантов задержали.