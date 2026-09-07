Начиная с середины июля 2026 года президент Зеленский находится в непрерывном водовороте проблем и скандалов

Начиная с середины июля 2026 года президент Зеленский находится в непрерывном водовороте проблем и скандалов

Фото: Офис президента

Началось с проблемы с отстранением Михаила Федорова с должности министра обороны. И только, как казалось, удалось решить эту проблему (путем назначения нового министра обороны), как началась спецоперация НАБУ "Форест Гамп", возник новый коррупционный скандал, затронувший Офис президента Украины и косвенно самого Владимира Зеленского. Не успели улечься страсти вокруг этой темы, как вспыхнул конфликт со перестрелкой между бойцами СБУ и ГУР Минобороны Украины. А вслед за этой ситуацией НАБУ обнародовало материалы нового своего расследования — "Карфаген", на этот раз по руководящим лицам Офиса генерального прокурора Украины. Причем потенциально под ударом может оказаться и сам Генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Казалось бы, президент Зеленский должен был уже привыкнуть к таким проблемам. Начиная с июля прошлого года (первый "картонный майдан") и, особенно, после "Миндичгейта" в ноябре 2025 года и отставки Андрея Ермака, Владимир Зеленский пережил целую триаду таких кризисов, научился адаптироваться к подобным ситуациям, наработал определенную антикризисную методику. И несмотря на существенные репутационные потери, эти ситуативные кризисы не привели к обвалу его поддержки и политического влияния.

Но сейчас ситуация для президента Украины выглядит гораздо более проблемной. Мало того, что почти восемь недель продолжается лихорадка разнообразных политических проблем для него. Однако еще более серьезным вызовом стало то, что тенденция кризисных ситуаций затронула силовые структуры, на которые опирается Владимир Зеленский. И это не просто уже привычные проблемы или скандалы, это проявления глубоких институциональных кризисов в тех структурах, которые принципиально важны и для самого президента, и для страны в условиях полномасштабной войны.

СБУ и Генпрокуратура и раньше были "государствами в государстве", мощными и автономными организационными структурами с собственными корпоративными правилами, даже с собственной ведомственно-корпоративной идентичностью. Таким же "государством в государстве" во время полномасштабной войны с Россией и под руководством Кирилла Буданова стала и военная разведка (ГУР МО Украины). И похоже, что степень их институциональной автономии даже усилилась. А президент Зеленский, который и раньше не контролировал их в достаточной мере, столкнулся с тем, что представители этих спецслужб могут действовать в своих интересах и вступать в откровенный конфликт между собой. Владимир Зеленский пытался восстановить контроль над спецслужбами путем смены их руководителей. Но выяснилось, что надежного контроля это не обеспечило. Более того, президент Зеленский, вероятно, хотел использовать в своих интересах личностное и политическое противостояние Кирилла Буданова (бывшего руководителя ГУР) и Александра Поклада (нынешнего главы СБУ в статусе "временно исполняющего обязанности"). Однако именно их противостояние, возможно, стало катализатором конфликта между бойцами СБУ и ГУР. И этот конфликт в полной мере не преодолен.

Еще более серьезная проблема для Владимира Зеленского возникает сейчас с Офисом генпрокурора. Расследование НАБУ разоблачило преступную организацию во главе с высокопоставленным чиновником Офиса генерального прокурора, которая, по версии следствия, занималась "крышеванием" сети мошеннических колл-центров, а также легализацией полученных средств. Представитель правоохранительной системы, которая должна была преследовать колл-центры, фактически обеспечивал их защиту. И это очень серьезный удар по позициям Генпрокуратуры. Но проблема может стать намного масштабнее, если фигурантом этого дела станет сам Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, фигурирующий в материалах расследования. Если это произойдет, то возникнет прямой признак институционального кризиса Офиса генпрокурора и политического кризиса вокруг этого института.

При этом нужно понимать, что проблемы СБУ и Генпрокуратуры, ведущие к их институциональному и политическому ослаблению, ослабляют и президента Украины, который явно полагается на СБУ и Офис генпрокурора в сдерживании расследований НАБУ в отношении представителей ближайшего окружения главы государства.

Цепная реакция внутриполитических конфликтов и скандалов, продолжающаяся с середины июля, безусловно, будет иметь политические последствия.

Во-первых, речь идет о существенном институциональном ослаблении президента Зеленского. Его монопольное влияние на украинскую власть становится все более шатким. Чем дальше, тем все меньше будет возможностей у президента Украины решать внутриполитические проблемы в командно-административном стиле.

Во-вторых, все это неизбежно отражается на имидже и репутации Владимира Зеленского. Проявились и определенные рейтинговые потери, особенно после увольнения Михаила Федорова с должности министра. Но главная проблема для президента Зеленского на перспективу – накопление токсичного политического материала вокруг его команды, что в конце концов неизбежно сыграет и против него. Это лишь вопрос времени и обстоятельств.

Что интересно, водоворот политических проблем и скандалов ударил не только по Владимиру Зеленскому, но и по другим политическим лидерам, которые рассматриваются как потенциальные фавориты будущих президентских выборов.

Больше всего негативных последствий возникло для Кирилла Буданова. У него и рейтинги упали, но главная проблема – расследование НАБУ под кодовым названием "Форест Гамп", в котором фигурирует, пока только косвенно, и глава Офиса Президента Украины. С точки зрения политической перспективы он рискует потерять потенциальный статус самостоятельного политического лидера, поскольку стал частью (в определенном смысле и политическим "заложником") команды Владимира Зеленского.

Досталось и Михаилу Федорову. В отношении к нему ощутимо проявился феномен эмоциональных качелей. Во второй половине июля, после увольнения с должности министра обороны, произошел безумный всплеск внимания и уважения к Михаилу Федорову, скачок его рейтингов. А в конце августа он ощутил холодный душ критики за непродуманные заявления и действия, в частности за призыв к дискуссии о выборах во время войны. Политическая нетерпеливость экс-министра обороны регулярно провоцирует ошибки в его активности. Проявилась еще одна проблема – оппозиционно настроенные политики и граждане не воспринимают Михаила Федорова как настоящего оппозиционера, для них он остается выходцем из команды Зеленского.

Единственный представитель группы фаворитов условной президентской гонки, которого не коснулись политические конфликты и скандалы последнего времени, – это Валерий Залужный. Конечно, это обусловлено тем, что он, в силу статуса посла Украины, не принимает участия во внутриполитической жизни Украины, не проявляет такой информационной активности, как Михаил Федоров. Тем не менее, украинцы о Валерии Федоровиче не забывают. Он остается лидером по рейтингу доверия. И большинство потенциальных избирателей воспринимают именно его как главную альтернативу Владимиру Зеленскому.

Но о Залужном не забывают и его оппоненты, прежде всего на Банковой. Если нет реальных проблем, то нужно их придумать. То запустили фейк о встрече со Столаром, проходящим фигурантом по делу "Форест Гамп", то выпустили сатирическое видео "95-го квартала", направленное против экс-главкома ВСУ. Это очередной политический ляп "квартальцев", особенно на фоне нынешних коррупционных скандалов. Еще немного — и может появиться мем "коррупционный квартал" (в прямом и переносном смысле). Что касается политтехнологических атак на Залужного, то они создают и противоположный эффект – фиксируют, кого именно на Банковой воспринимают в качестве своего главного конкурента.

На самом деле политтехнологам президентской команды сейчас нужно думать не об атаках на потенциальных конкурентов, а о необходимости информационно-политического антикризиса. Сюжетные линии "Фореста Гампа" и "Карфагена" еще продолжаются. И могут появиться новые фигуранты новых коррупционных скандалов, и новые вызовы для президента Зеленского.