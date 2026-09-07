Фото: Стив Виткофф / Х

Представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил о "существенном прогрессе" по переговорам с Украиной и РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на его сообщение в соцсети Х.

По его словам, по поручению президента США Дональда Трампа американские переговорщики посетили Москву и Киев для содействия дальнейшему диалогу между сторонами.

Виткофф отметил, что перед поездками Россия и Украина согласились на трехдневный режим прекращения огня, который должен обеспечить возможность для проведения обсуждений.

Спецпосланник Виткофф, Джаред Кушнер, а также представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства финансов США встретились с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предложения каждой из сторон.

Виткофф подчеркнул, что в Киеве к делегациям также присоединились советники по национальной безопасности из Великобритании, Германии и Франции для совместной работы над дальнейшими шагами.

"Был достигнут существенный прогресс, в частности по согласованию графика дополнительных трехсторонних переговоров. Президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить убийства и добиться длительного и крепкого мира", – подчеркнул представитель Трампа.

Напомним, 6 сентября в Киев прибыли спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они провели встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Переговоры прошли после визита американских представителей в Москву, где 5 сентября они встретились с Владимиром Путиным.

В Киеве стороны обсудили дальнейшие шаги по продвижению мирного процесса, гарантии безопасности для Украины и вопросы военной поддержки.

Виткофф и Кушнер покинули Киев в ночь на 7 сентября спецпоездом "Укрзализныци".

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп 7 сентября может провести телефонные разговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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