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10 августа 2026, 09:23

На Харьковщине из-за российских обстрелов пострадали девять человек

10 августа 2026, 09:23
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки вражеские удары получили 24 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 9 человек

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Золочеве ранения получили 33-летняя женщина и 59-летний мужчина. В селе Матвеевка Богодуховской общины пострадал 41-летний мужчина.

В Момотово Ольховской общины пострадали четыре человека – женщины 53 и 56 лет и мужчины 63 и 29 лет. В Дергачах острую реакцию на стресс получили две женщины в возрасте 61 и 54 лет.

Кроме того, в селе Курганное Вильхуватской общины в результате взрыва неизвестного устройства 67-летний мужчина получил ожоги. Медики также оказали помощь 69-летнему мужчине, который 4 августа пострадал из-за обстрела Купянска.

За сутки российские войска применили по Харьковщине 2 ракеты, 2 КАБ, 6 БпЛА типа "Молния", 4 FPV-дроны и 67 беспилотников, тип которых устанавливают.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском, Чугуевском и Берестинском районах.

Среди поврежденных объектов – частные и многоквартирные дома, фермы, магазины, склады, административные здания, предприятие, АЗС, автомобили, трактор и электросети.

Напомним, российские войска атаковали Сумы управляемыми авиационными бомбами ночью 10 августа. Зафиксировано пять ударов по гражданской инфраструктуре. В результате удара пострадали 14 человек.

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