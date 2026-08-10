Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 10 августа РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и тремя баражирующими боеприпасами "Бандероль", а также 126 ударными БПЛА разного типа

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 92 российских беспилотника, а также 3 баражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на 22 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 2 локациях. В результате активного противодействия вражеская ракета целей не достигла, информация о месте падения уточняется.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, ночью 10 августа российские войска атаковали Сумы управляемыми авиационными бомбами. В результате вражеской атаки пострадали 14 человек, среди них – ребенок.