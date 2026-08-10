Фото: ГСЧС

Поздним вечером 9 августа российские войска атаковали беспилотниками несколько объектов в Полтавском районе

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич и ГСЧС, передает RegioNews.

В результате попаданий вражеских БПЛА возникли пожары на автозаправочных станциях, промышленном предприятии и в частном доме. Подразделения ГСЧС ликвидировали все пожары.

По предварительным данным, погибших или травмированных нет.

Напомним, в ночь на 10 августа российские войска более 20 раз обстреляли три района Днепропетровской области. Повреждены дома, инфраструктура и АЗС.