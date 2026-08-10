Фото: ОВА

В ночь на 10 августа россияне атаковали беспилотниками Запорожья

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеского удара повреждена территория гаражного кооператива в одном из районов города, а также расположенные там автомобили.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены два многоквартирных дома.

К счастью, пострадавших нет.

Утром коммунальные службы приступили к ликвидации последствий атаки.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 867 ударов по 47 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще четверо получили ранения.