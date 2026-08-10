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10 августа 2026, 08:55

"Не будь безразличным": в 22 городах Польши протестовали против насилия в отношении украинцев

10 августа 2026, 08:55
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Фото: Facebook/Grażyna Kluczyńska
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В 22 городах Польши состоялись манифестации под лозунгом "Не будь безразличным". Участники акций выступили против роста насилия и дискриминации в отношении украинцев и представителей других меньшинств

Об этом сообщает польское радио, передает RegioNews.

Общепольскую акцию организовал Комитет защиты демократии (KOD).

Организаторы заявили, что таким образом хотят привлечь внимание к более частым случаям словесных и физических нападений на людей из-за их происхождения, языка или внешности, а также выразить солидарность с пострадавшими от насилия и дискриминации.

Во время манифестаций участникам раздавали наклейки с надписью "Не будь безразличным". KOD призывает размещать их на дверях магазинов, в общественных заведениях и на автомобилях. По замыслу организаторов это должно быть сигналом для украинцев, что в таких местах они могут рассчитывать на помощь, чувствовать себя в безопасности и получить поддержку.

В KOD отмечают, что нынешние манифестации должны стать началом более широкой общественной кампании против насилия, презрения и дискриминации независимо от происхождения или языка.

Как известно, в последнее время в Польше участились случаи нападений на граждан Украины.

Напомним, в польской Гдыне неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой по голове. Полиция разыскивает нападающего.

Недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Обидчиков взяли под стражу на три месяца.

Ранее в польском городе Бельско-Бяла мужчина оскорблял трех украинских девушек-подростков в общественном транспорте. Правоохранители задержали его после инцидента. Во время конфликта мужчина требовал от детей "возвращаться в Украину" и выкрикивал оскорбительные фразы в их адрес.

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