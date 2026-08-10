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В понедельник, 10 августа, в Ровенской области произошло аварийное обесточивание

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

Из-за аварийной ситуации часть абонентов в Ровенском районе, в частности, в городе Ровно, оказалась без электроснабжения.

Энергетики устраняют последствия аварии, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света в доме.

Напомним, 9 августа враг ракетами и дронами массированно атаковал территорию Одесщины. Россияне попали, в частности, по объектам энергетической инфраструктуры, в результате чего значительное количество потребителей Одессы и региона было обесточено.