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10 серпня 2026, 09:23

На Харківщині через російські обстріли постраждали дев'ятеро людей

10 серпня 2026, 09:23
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 24 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в Золочеві поранень зазнали 33-річна жінка та 59-річний чоловік. У селі Матвіївка Богодухівської громади постраждав 41-річний чоловік.

У Момотовому Вільхівської громади постраждали чотири людини – жінки 53 та 56 років і чоловіки 63 та 29 років. У Дергачах гостру реакцію на стрес отримали дві жінки віком 61 та 54 роки.

Крім того, у селі Курганне Вільхуватської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою 67-річний чоловік зазнав опіків. Медики також надали допомогу 69-річному чоловікові, який 4 серпня постраждав через обстріл Куп’янська.

За добу російські війська застосували по Харківщині 2 ракети, 2 КАБи, 6 БпЛА типу "Молнія", 4 FPV-дрони та 67 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

Унаслідок атак пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському, Чугуївському та Берестинському районах.

Серед пошкоджених об’єктів – приватні та багатоквартирні будинки, ферми, магазини, склади, адміністративні будівлі, підприємство, АЗС, автомобілі, трактор та електромережі.

Нагадаємо, російські війська атакували Суми керованими авіаційними бомбами вночі 10 серпня. Зафіксовано п'ять ударів по цивільній інфраструктурі. Внаслідок удару постраждали 14 людей.

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