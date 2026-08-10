10 августа 2026

Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше

Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...