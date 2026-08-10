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10 августа 2026, 08:45

Ночной удар КАБами по Сумам: пострадали 14 человек, среди них – ребенок

10 августа 2026, 08:45
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Фото: ОВА
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В результате российского удара управляемыми авиабомбами по Сумам пострадали 14 человек

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Тяжелых раненых нет – у большинства фиксируют легкие травмы или острую реакцию на стресс. Среди них есть 14-летний ребенок, которому также диагностировали острую реакцию на стресс.

Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

На местах попадания продолжается ликвидация последствий вражеских ударов.

Напомним, российские войска атаковали Сумы управляемыми авиационными бомбами ночью 10 августа. Зафиксировано пять ударов по гражданской инфраструктуре.

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