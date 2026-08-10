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10 августа 2026, 08:26

В Полтаве из Ворсклы достали тело 58-летнего мужчины

10 августа 2026, 08:26
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Фото: интернет-издание "Полтавщина"
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В воскресенье, 9 августа, в Полтаве произошло трагическое событие на воде. В микрорайоне Климовка из реки Ворскла водолазы получили тело 58-летнего мужчины

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Как сообщили в водолазной службе, тело было обнаружено во время подводных поисковых работ на расстоянии около 15 метров от берега. Погибший находился на дне реки на глубине около 4 метров.

Водолазы подняли тело на поверхность и передали работникам полиции.

Правоохранителти устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, днем 5 августа на берегу реки Удай в селе Скибинцы Лубенского района Полтавщины обнаружили женщину без признаков жизни. Правоохранители установили личность погибшей – ею оказалась 45-летняя местная жительница.

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