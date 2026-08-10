Россияне обстреляли село на Харьковщине: погибли пять человек

Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews .

В результате вражеской атаки были разрушены жилые дома. Погибли пять человек.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей, по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за прошедшие сутки вражеские удары получили 24 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 9 человек. В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском, Чугуевском и Берестинском районах.