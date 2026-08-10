После ударов по АЗС Полтавщина может остаться без заправок

Фото: ГСЧС Полтавщины

Все местные АЗС в Опишнянской общине Полтавской области полностью уничтожены в результате российской атаки Shahed

Об этом в утреннем видеообращении сообщил председатель Опишнянского общества Николай Резник, передает RegioNews.

По его словам, инфраструктура АЗС разрушена до основания и не подлежит восстановлению.

Кроме заправок, из-за взрывов повреждены четыре частных домовладения. Люди не пострадали.

Жителей, чьи дома получили повреждения, призвали обращаться в поселковый совет для фиксации разрушений и получения материальной помощи. Особенно это касается людей, живущих вблизи атакуемых объектов.

Глава общины также заявил, что российские войска целенаправленно атакуют топливную инфраструктуру. По его словам, после ударов по АЗС в Харьковской и Сумской областях атаки распространились и на Полтавщину.

Напомним, поздно вечером 9 августа российские войска атаковали беспилотниками несколько объектов в Полтавском районе. В результате попаданий вражеских БпЛА возникли пожары на автозаправочных станциях. Подразделения ГСЧС ликвидировали все пожары.

Кроме того, в ночь на 10 августа российские войска более 20 раз обстреляли три района Днепропетровской области. Повреждены дома, инфраструктура и АЗС.