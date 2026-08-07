На Харківщині через обстріли РФ загинули двоє людей, ще 18 поранені
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 21 населеному пункту Харківської області
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 18 жителів дістали поранення.
У місті Лозова загинули чоловіки віком 53 та 50 років. Ще 11 людей постраждали. У Балаклії поранення отримали жінки 20, 77 і 53 років та чоловіки 22 і 84 років. У Дергачах травмовано 74-річного чоловіка, а в селищі Шевченкове – 49-річного.
Для атак по Харківщині російські війська застосували різні види озброєння: дві ракети, три керовані авіабомби, безпілотник типу "Герань-2", два БпЛА типу "Молнія", дев’ять FPV-дронів, а також 33 безпілотники, тип яких наразі встановлюється.
Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області:
- У Богодухівському районі пошкоджено електромережі, дошкільний заклад, комбайн, автомобіль, приватний будинок та теплицю.
- У Куп’янському районі зазнали пошкоджень приватні будинки, адміністративна будівля, магазин, автомобілі, господарчі споруди та гараж.
- В Ізюмському районі пошкоджено навчальний заклад, амбулаторію, багатоквартирні та приватні будинки, магазин, гаражі, адмінбудівлю, сільськогосподарську техніку, поле пшениці та вантажівку.
- У Харківському районі пошкоджено магазини, приватні будинки, електромережі, будівлі та багатоквартирний будинок.
- У Лозівському районі внаслідок атак пошкоджено залізничну інфраструктуру, кіоск, автомобіль, зерносховище, приватні будинки та поле пшениці.
- У Чугуївському районі зафіксовано пошкодження цивільного підприємства.
Нагадаємо, впродовж доби російські війська здійснили 997 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали десятеро людей.