На Харківщині через обстріли РФ загинули двоє людей, ще 18 поранені

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 18 жителів дістали поранення.

У місті Лозова загинули чоловіки віком 53 та 50 років. Ще 11 людей постраждали. У Балаклії поранення отримали жінки 20, 77 і 53 років та чоловіки 22 і 84 років. У Дергачах травмовано 74-річного чоловіка, а в селищі Шевченкове – 49-річного.

Для атак по Харківщині російські війська застосували різні види озброєння: дві ракети, три керовані авіабомби, безпілотник типу "Герань-2", два БпЛА типу "Молнія", дев’ять FPV-дронів, а також 33 безпілотники, тип яких наразі встановлюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області:

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі, дошкільний заклад, комбайн, автомобіль, приватний будинок та теплицю.

У Куп’янському районі зазнали пошкоджень приватні будинки, адміністративна будівля, магазин, автомобілі, господарчі споруди та гараж.

В Ізюмському районі пошкоджено навчальний заклад, амбулаторію, багатоквартирні та приватні будинки, магазин, гаражі, адмінбудівлю, сільськогосподарську техніку, поле пшениці та вантажівку.

У Харківському районі пошкоджено магазини, приватні будинки, електромережі, будівлі та багатоквартирний будинок.

У Лозівському районі внаслідок атак пошкоджено залізничну інфраструктуру, кіоск, автомобіль, зерносховище, приватні будинки та поле пшениці.

У Чугуївському районі зафіксовано пошкодження цивільного підприємства.

Нагадаємо, впродовж доби російські війська здійснили 997 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали десятеро людей.