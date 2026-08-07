Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Березовской громаде из-за удара вражеского беспилотника травмированы 59-летний мужчина и 51-летняя женщина. В Ахтырской громаде в результате атаки БПЛА ранения получил 39-летний мужчина, а в Чернеччинской громаде пострадали мужчины в возрасте 37 и 43 года.

Шосткинская громада также оказалась под ударами беспилотников – там были травмированы 41-летний и двое 57-летних мужчин.

Больше всего пострадавших в Сумской громаде: 7-летний ребенок, женщины 27 и 35 лет, а также мужчины 32, 39 и 57 лет.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 997 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили десять человек.