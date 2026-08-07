Фото: ОВА

В ночь на 7 августа враг более 20 раз атаковал пять районов Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Никопольщине россияне ударили по Никополю, а также Марганецкой, Покровской и Красногригорьевской громадах. В результате атак повреждены почта, гимназия и частный дом.

В Грушевской громаде Криворожского района поврежден частный дом.

В Вишневской и Божедаровской громадах Каменского района из-за попадания возникли пожары, повреждены объекты инфраструктуры.

В Синельниковском районе от обстрелов страдали Петропавловская и Шахтерская громады, где повреждения получили админздание и автомобиль.

Кроме того, враг атаковал Павлоград.

К счастью, среди населения никто не пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 997 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили десять человек.