Пять районов Днепропетровщины получили удары РФ: повреждены дома, гимназия и почта
В ночь на 7 августа враг более 20 раз атаковал пять районов Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Никопольщине россияне ударили по Никополю, а также Марганецкой, Покровской и Красногригорьевской громадах. В результате атак повреждены почта, гимназия и частный дом.
В Грушевской громаде Криворожского района поврежден частный дом.
В Вишневской и Божедаровской громадах Каменского района из-за попадания возникли пожары, повреждены объекты инфраструктуры.
В Синельниковском районе от обстрелов страдали Петропавловская и Шахтерская громады, где повреждения получили админздание и автомобиль.
Кроме того, враг атаковал Павлоград.
К счастью, среди населения никто не пострадал.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 997 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили десять человек.