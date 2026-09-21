Удар дрона по дому на Харьковщине: погибла мать, 13-летний сын в тяжелом состоянии
В Лозовской общине Харьковской области в результате очередной атаки российских войск погибла 45-летняя женщина, а ее 13-летний сын получил тяжелые ожоги
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Российский беспилотник попал в частный дом в Катериновке. В результате удара жилища была полностью разрушена, а внутри возник пожар.
Женщина погибла на месте. Ее тело спасатели деблокировали из-под завалов.
13-летний сын погибшей в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Парень получил сильнейшие ожоги.
На месте атаки работали оперативные подразделения ГСЧС, спасатели добровольной пожарной команды местного агропредприятия и офицер-спасатель общины.
Напомним, ночью 21 сентября российские войска атаковали ударными беспилотниками город Лозовая Харьковской области. В результате вражеского удара один человек погиб, трое пострадали.