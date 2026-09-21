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21 сентября 2026, 14:37

Детская игрушка с "сюрпризом": инспектора Измаильского СИЗО подозревают в сбыте наркотиков

21 сентября 2026, 14:37
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Фото: ГБР
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Сотрудники ГБР в рамках спецоперации "Стоп трафик" разоблачили канал поставки наркотических средств и психотропных веществ в ГУ "Измаильский следственный изолятор" в Одесской области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным следствия, к незаконной схеме причастен 25-летний инспектор учреждения. Он, вероятно, пытался пронести на территорию СИЗО метадон, каннабис и психотропное вещество PVP. Запретные вещества мужчина скрыл внутри мягкой детской игрушки.

Очередную партию наркотических средств и психотропных веществ обнаружили при осмотре вещей работники внутреннего контроля следственного изолятора.

Инспектору сообщили о подозрении в незаконном хранении и перевозке наркотических средств и психотропных веществ в целях сбыта по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители Ивано-Франковской области разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.

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