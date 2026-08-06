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06 августа 2026, 08:44

На Херсонщине россияне атаковали FPV-дроном автобус с работниками: шестеро пострадали

06 августа 2026, 08:44
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 6 августа российские военные атаковали FPV-дроном автобус в Комишанах Херсонской области, перевозивший работников на поле

Об этом сообщила Херсонская ГBA, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара пострадали шесть человек.

В больницу доставили 53-летнюю женщину, двух 63-летних женщин, а также мужчин в возрасте 60, 61 и 69 лет. У всех медики диагностировали взрывчатые травмы и акубаротравмы.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Напомним, накануне российский FPV-дрон атаковал грузовик с продуктами в Херсоне. В результате удара автомобиль полностью сгорел. К счастью, никто не пострадал.

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Херсон российская армия автобус война дрон работники травмы пострадавшие
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