Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 6 августа российские военные атаковали FPV-дроном автобус в Комишанах Херсонской области, перевозивший работников на поле

Об этом сообщила Херсонская ГBA, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара пострадали шесть человек.

В больницу доставили 53-летнюю женщину, двух 63-летних женщин, а также мужчин в возрасте 60, 61 и 69 лет. У всех медики диагностировали взрывчатые травмы и акубаротравмы.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Напомним, накануне российский FPV-дрон атаковал грузовик с продуктами в Херсоне. В результате удара автомобиль полностью сгорел. К счастью, никто не пострадал.