Bloomberg: Европа и РФ провели неофициальные переговоры о завершении войны в Украине

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В июле представители европейских стран и России провели очередной раунд неофициальных переговоров о возможных путях завершения войны в Украине

Об этом сообщает Bloomberg, передает RegioNews.

По информации издания, с европейской стороны во встрече принимали участие бывший советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тим Барроу, эксгоссекретарь МИД Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон.

Кто именно представлял Россию, источники Bloomberg не уточняют. Участники переговоров и официальные представители стран не подтвердили факт встречи и отказались от комментариев.

Как отмечает Bloomberg, такие контакты относятся к формату "дипломатии второго трека". В них обычно участвуют бывшие чиновники и эксперты, не имеющие официального мандата от своих правительств.

Цель таких встреч – неформальный обмен мнениями о возможных путях урегулирования международных конфликтов. Наработанные в ходе таких контактов идеи могут в дальнейшем передаваться по официальным дипломатическим каналам.

Напомним, ранее эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild заявил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его мнению, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов".

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