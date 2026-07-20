11:46  20 июля
Во Львове в заброшенном лимузине нашли тело 46-летнего мужчины
10:21  20 июля
Трое подростков погибли в ДТП на Львовщине: водитель был пьян и скрылся с места аварии
09:43  20 июля
Соучредитель Fire Point заинтриговал видео запуска неизвестной ракеты
UA | RU
UA | RU
20 июля 2026, 16:34

Создавал картинку для врага: в Херсонской области будут судить оператора телеканала окупантов

20 июля 2026, 16:34
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура Херсонской области
Читайте також
українською мовою

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Херсона по факту пособничества государству-агрессору в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с оккупационной администрацией

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Следствием установлено, что летом 2022 года, во время временной оккупации Херсона, обвиняемый добровольно трудоустроился видеооператором в незаконно созданную оккупационными властями телерадиокомпанию "Таврия". Это медиа использовалось государством-агрессором в качестве инструмента информационного влияния и распространения пропаганды на временно оккупированной территории Херсонщины.

Муж обеспечивал фото- и видеосъемку постановочных сюжетов, репортажей и публичных мероприятий, организованных представителями оккупационной администрации. Изготовленные им материалы использовались для подготовки и распространения пропагандистского контента через подконтрольные оккупантам телеканалы, Интернет-ресурсы и Telegram-каналы.

В частности, он осуществлял видеосъемку организованных оккупационными властями публичных акций, которые в дальнейшем использовались для продвижения российских нарративов и оправдания оккупации.

Согласно выводам судебных лингвистических экспертиз, созданные при его участии видеоматериалы содержат признаки информационной деятельности, направленной на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации и вооруженных формирований.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, где будет ожидать приговора суда.

Напомним, ранее в Купянщине правоохранители разоблачили двух коллаборантов, которые во время оккупации добровольно перешли на сторону врага и возглавили так называемую "налоговую службу".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд телеканал Херсонская область оператор
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Харьковской области местный помогал россиянам корректировать удары
20 июля 2026, 17:40
Ночное застолье закончилось убийством: на Прикарпатье хозяин дома зарезал односельчанина
20 июля 2026, 16:59
В Кировоградской области разоблачили мошенницу, которая "работала" от имени прокуратуры
20 июля 2026, 16:48
В Черкасской области столкнулись авто и мотоцикл, есть пострадавшие
20 июля 2026, 15:56
Атака на Очаков: вражеский БпЛА ранил женщину, вспыхнул масштабный пожар
20 июля 2026, 15:46
Ветеранский борщ: в Тернопольской области собрали защитников и защитниц на гастрономический фестиваль
20 июля 2026, 15:40
Военный умер от инфаркта: ТЦК заблокировал выплаты семье – что решил суд
20 июля 2026, 14:50
Мобилизация сына Шуфрича: он попал в ТРО, но после отпуска не вернулся – СМИ
20 июля 2026, 14:40
Врезался в дерево и погиб: в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП
20 июля 2026, 14:12
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Павел Казарин
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Все блоги »