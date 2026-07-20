Создавал картинку для врага: в Херсонской области будут судить оператора телеканала окупантов

Фото: прокуратура Херсонской области

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Херсона по факту пособничества государству-агрессору в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с оккупационной администрацией

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Следствием установлено, что летом 2022 года, во время временной оккупации Херсона, обвиняемый добровольно трудоустроился видеооператором в незаконно созданную оккупационными властями телерадиокомпанию "Таврия". Это медиа использовалось государством-агрессором в качестве инструмента информационного влияния и распространения пропаганды на временно оккупированной территории Херсонщины.

Муж обеспечивал фото- и видеосъемку постановочных сюжетов, репортажей и публичных мероприятий, организованных представителями оккупационной администрации. Изготовленные им материалы использовались для подготовки и распространения пропагандистского контента через подконтрольные оккупантам телеканалы, Интернет-ресурсы и Telegram-каналы.

В частности, он осуществлял видеосъемку организованных оккупационными властями публичных акций, которые в дальнейшем использовались для продвижения российских нарративов и оправдания оккупации.

Согласно выводам судебных лингвистических экспертиз, созданные при его участии видеоматериалы содержат признаки информационной деятельности, направленной на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации и вооруженных формирований.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, где будет ожидать приговора суда.

Напомним, ранее в Купянщине правоохранители разоблачили двух коллаборантов, которые во время оккупации добровольно перешли на сторону врага и возглавили так называемую "налоговую службу".