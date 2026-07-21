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21 липня 2026, 16:35

На Харківщині чоловік допомагав росіянам "не померти з голоду"

21 липня 2026, 16:35
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Фото з відкритих джерел
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У Харкові чоловіка визнали винним у пособництві державі-агресору. Виявилось, під час окупації він допомагав росіянам

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у березні-квітні 2024 року під час окупації села Циркуни Харківської області чоловік допомагав російським військовим збирати продукти харчування. Також він дав їм генератор, вказував на будинки місцевих жителів, де були матеріальні цінності і зокрема запаси палива.

Зокрема, чоловік передав росіянам ключі від чужого автомобіля Маzda і допоміг його запустити. На суді він визнав провину. Відомо, що чоловік одружений і має двох дітей.

Суд призначив покарання у вигляді 4 років 4 місяців увʼязнення з конфіскацією майна і забороною на 10 років обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги.

Нагадаємо, СБУ викрила чергового коригувальника атак росіян по Запоріжжю. Ним виявився місцевий житель, який пішов у СЗЧ. Відомо, що він позначав на гугл-картах розташування потенційних "цілей" і відправляв відповідні скріншоти російській спецслужбі.

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