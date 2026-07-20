10:21  20 июля
Трое подростков погибли в ДТП на Львовщине: водитель был пьян и скрылся с места аварии
09:43  20 июля
Соучредитель Fire Point заинтриговал видео запуска неизвестной ракеты
08:26  20 июля
В Харькове трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб
UA | RU
UA | RU
20 июля 2026, 08:52

Россия атаковала Харьковщину: четверо погибших и 48 раненых за сутки

20 июля 2026, 08:52
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 23 населенным пунктам Харьковской области

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак погибли четыре человека, еще 48 получили ранения. Среди пострадавших – ребенок.

Больше всего людей пострадало в Изюме и поселке Новый Коротич. В Изюме ранения и острую реакцию на стресс получили 23 человека, в том числе годовалый мальчик. В Новом Коротиче погибли четыре мужчины в возрасте 24, 25, 45 и 62 года, еще 20 человек получили ранения.

Также в результате обстрелов пострадали жители Харькова, Большого Бурлука, Слатиного, Купянска и Сенькового.

Российские войска атаковали Харьков беспилотниками, в частности, Шевченковский и Киевский районы города. В целом по области враг применил ракеты, реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы, ударные БпЛА типа Герань-2, Молния и FPV-дроны.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, многоэтажки, учебное заведение, административные здания, АЗС, магазин, транспорт и частные автомобили.

В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1015 удар в по 53 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погибли три человека, еще 47 получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война погибшие Харьковская область атака российская армия раненые
Повторный удар во время тушения пожара: на Сумщине россияне прицельно атаковали спасателей
20 июля 2026, 08:50
В Полтавской области вражеский дрон упал на территории промышленного предприятия: вспыхнул пожар
20 июля 2026, 08:36
РФ запустила по Украине две ракеты Х-59/69 и почти 100 дронов: есть попадания на девяти локациях
20 июля 2026, 08:14
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Враг ударил по Павлограду: двое погибших, среди раненых – годовалый ребенок
20 июля 2026, 11:30
Россияне продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
20 июля 2026, 11:18
Федоров стал символом протеста: почему люди вышли не только за министра
20 июля 2026, 11:12
Смертельное ДТП в Сумах: легковушка превратилась в металлолом
20 июля 2026, 11:00
Украинские дроны поразили более миллиона целей РФ с начала 2026 года
20 июля 2026, 10:56
Сливал данные о позициях и командирах ВСУ: СБУ задержала на Днепропетровщине дезертира
20 июля 2026, 10:43
155-я бригада получила нового командира: им стал полковник Андрей Крока
20 июля 2026, 10:40
На Харьковчане вражеский дрон атаковал авто энергетиков: есть раненый
20 июля 2026, 10:29
Трое подростков погибли в ДТП на Львовщине: водитель был пьян и скрылся с места аварии
20 июля 2026, 10:21
Из-за вражеских атак и непогоды без света остались потребители в 10 областях
20 июля 2026, 10:11
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Валерий Пекар
Все блоги »