Россия атаковала Харьковщину: четверо погибших и 48 раненых за сутки

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 23 населенным пунктам Харьковской области

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак погибли четыре человека, еще 48 получили ранения. Среди пострадавших – ребенок.

Больше всего людей пострадало в Изюме и поселке Новый Коротич. В Изюме ранения и острую реакцию на стресс получили 23 человека, в том числе годовалый мальчик. В Новом Коротиче погибли четыре мужчины в возрасте 24, 25, 45 и 62 года, еще 20 человек получили ранения.

Также в результате обстрелов пострадали жители Харькова, Большого Бурлука, Слатиного, Купянска и Сенькового.

Российские войска атаковали Харьков беспилотниками, в частности, Шевченковский и Киевский районы города. В целом по области враг применил ракеты, реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы, ударные БпЛА типа Герань-2, Молния и FPV-дроны.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, многоэтажки, учебное заведение, административные здания, АЗС, магазин, транспорт и частные автомобили.

В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1015 удар в по 53 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погибли три человека, еще 47 получили ранения.