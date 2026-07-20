Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 20 июля РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 94 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 81 российский беспилотник на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных дронов на 9 локациях. Кроме того, одна ракета не достигла своей цели.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, утром 20 июля российские войска совершили ракетную атаку на Одессу. В результате удара пострадала городская инфраструктура.