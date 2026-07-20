10:21  20 июля
Трое подростков погибли в ДТП на Львовщине: водитель был пьян и скрылся с места аварии
09:43  20 июля
Соучредитель Fire Point заинтриговал видео запуска неизвестной ракеты
08:26  20 июля
В Харькове трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб
UA | RU
UA | RU
20 июля 2026, 08:14

РФ запустила по Украине две ракеты Х-59/69 и почти 100 дронов: есть попадания на девяти локациях

20 июля 2026, 08:14
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 20 июля РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 94 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 81 российский беспилотник на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных дронов на 9 локациях. Кроме того, одна ракета не достигла своей цели.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

атака на Украину 20 июля 2026 года

Напомним, утром 20 июля российские войска совершили ракетную атаку на Одессу. В результате удара пострадала городская инфраструктура.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы беспилотники ракета ракетный удар ПВО
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Враг ударил по Павлограду: двое погибших, среди раненых – годовалый ребенок
20 июля 2026, 11:30
Россияне продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
20 июля 2026, 11:18
Федоров стал символом протеста: почему люди вышли не только за министра
20 июля 2026, 11:12
Смертельное ДТП в Сумах: легковушка превратилась в металлолом
20 июля 2026, 11:00
Украинские дроны поразили более миллиона целей РФ с начала 2026 года
20 июля 2026, 10:56
Сливал данные о позициях и командирах ВСУ: СБУ задержала на Днепропетровщине дезертира
20 июля 2026, 10:43
155-я бригада получила нового командира: им стал полковник Андрей Крока
20 июля 2026, 10:40
На Харьковчане вражеский дрон атаковал авто энергетиков: есть раненый
20 июля 2026, 10:29
Трое подростков погибли в ДТП на Львовщине: водитель был пьян и скрылся с места аварии
20 июля 2026, 10:21
Из-за вражеских атак и непогоды без света остались потребители в 10 областях
20 июля 2026, 10:11
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Валерий Пекар
Все блоги »