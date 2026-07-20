РФ запустила по Украине две ракеты Х-59/69 и почти 100 дронов: есть попадания на девяти локациях
В ночь на 20 июля РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 94 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 81 российский беспилотник на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных дронов на 9 локациях. Кроме того, одна ракета не достигла своей цели.
В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, утром 20 июля российские войска совершили ракетную атаку на Одессу. В результате удара пострадала городская инфраструктура.