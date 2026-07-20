Фото: ГСЧС

В Белопольской громаде россияне нанесли повторный удар по месту, где работали сотрудники ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Чрезвычайники успели отойти в безопасное место и не пострадали. В результате атаки поврежден пожарный автомобиль.

Кроме этого, спасатели ликвидировали пожары, вспыхнувшие из-за вражеских ударов в Белопольской и Глуховской громадах.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 27 населенных пунктов Сумской области. В результате атак один человек погиб, еще семеро гражданских получили ранения.