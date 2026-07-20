Росія атакувала Харківщину: четверо загиблих і 48 поранених за добу

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 23 населених пунктах Харківської області

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак загинули четверо людей, ще 48 отримали поранення. Серед постраждалих – дитина.

Найбільше людей постраждало в Ізюмі та селищі Новий Коротич. В Ізюмі поранення та гостру реакцію на стрес отримали 23 людини, зокрема однорічний хлопчик. У Новому Коротичі загинули четверо чоловіків віком 24, 25, 45 та 62 роки, ще 20 людей отримали поранення.

Також унаслідок обстрілів постраждали жителі Харкова, Великого Бурлука, Слатиного, Куп’янська та Сенькового.

Російські війська атакували Харків безпілотниками, зокрема Шевченківський і Київський райони міста. Загалом по області ворог застосував ракети, реактивні системи залпового вогню, керовані авіабомби, ударні БпЛА типу "Герань-2", "Молнія" та FPV-дрони.

Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру: житлові будинки, багатоповерхівки, навчальний заклад, адміністративні будівлі, АЗС, магазин, транспорт і приватні автомобілі.

У регіоні тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська здійснили 1015 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще 47 отримали поранення.