На Харківщині під час евакуації внаслідок авіаудару РФ загинув поліцейський

Ілюстративне фото: ДСНС Харківщини

На Харківщині під час евакуації мирного населення внаслідок російського авіаудару загинув поліцейський Роман Комаров. Його колега, інспектор сектору ювенальної превенції, зазнала важких поранень і перебуває в лікарні

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 28 червня російські війська завдали авіаційного удару із застосуванням чотирьох керованих авіаційних бомб по околицях села Кирилівка Чугуївського району.

Під час евакуації цивільного населення під ворожий обстріл потрапили співробітники відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції, які перебували у службовому автомобілі.

Унаслідок атаки загинув поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами Роман Комаров. Отримані ним поранення виявилися несумісними з життям.

Також важкі поранення отримала інспектор сектору ювенальної превенції. Поліцейську госпіталізували до реанімаційного відділення.

У поліції зазначили, що 25-річний Роман Комаров до останнього залишався вірним Присязі, сумлінно виконував службовий обов'язок і разом із колегами рятував мирних жителів, ризикуючи власним життям.

Нагадаємо, минулої доби російські війська 46 разів обстріляли населені пункти Сумської області. Під ворожими ударами опинилися Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони. Загинули дві людини, ще дев'ятеро – поранені.