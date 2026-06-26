Фото: ОВА

В ночь на 26 июня российские войска почти десять раз атаковали беспилотниками Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударами оказались Никополь, Красногригорьевская, Покровская и Марганецкая громады. В результате атак повреждены АЗС, многоэтажные и частные дома, а также микроавтобус. Пострадал 61-летний мужчина. Медики оказали ему помощь, он будет лечиться амбулаторно.

На Синельниковщине россияне атаковали Дубовиковскую и Николаевскую громады. Повреждена инфраструктура, произошел пожар в неэксплуатируемом здании.

Напомним, ночью 26 июня российские войска атаковали Полтавщину ракетами и беспилотниками – повреждены промышленные объекты.