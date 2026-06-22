На Харьковщине в результате обстрелов погиб человек, еще семеро ранены

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 29 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще семеро получили ранения

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В селе Шевченково Первое Волчанской громады погиб 75-летний мужчина. В Богодухове пострадали 19-летний и 49-летний мужчины, в поселке Шевченково – 73-летний мужчина, в Песочине – 25-летняя женщина. В селе Подлиман Боровской громады ранения получили женщины 51 и 67 лет, а также 59-летний мужчина.

Также в результате взрывов неустановленных устройств пострадали женщины в селах Клинова-Новоселовка и возле Петровки Золочевской громады.

Отдельно медики оказали помощь ещё нескольким пострадавшим, получившим травмы в предыдущие дни в результате обстрелов и взрывов в различных громадах области.

Кроме того, противник атаковал беспилотниками Киевский и Шевченковский районы Харькова.

По данным областной администрации, по Харьковщине российские войска применили различные виды вооружения: 10 управляемых авиационных бомб, один БПЛА типа "Герань-2", 13 дронов "Молния", 18 FPV-дронов и 36 беспилотников неустановленного типа.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Харькове и нескольких районах области. Среди них – жилые дома, магазины, аптеки, административные здания, автозаправочные станции, предприятия, транспорт и электросети.

Напомним, в течение минувших суток российские войска совершили 51 обстрел 33 населенных пунктов Сумской области. В результате артиллерийского обстрела пострадали шесть человек – женщины в возрасте 58, 61, 62 и 62 лет, а также двое мужчин 54 и 66 лет.