Фото: ОВА

В ночь на 22 июня российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине враг бил по Никополю, а также по Красногригорьевской и Покровской громадах. Из-за обстрелов вспыхнул частный дом, повреждены многоэтажки и автомобили. Ранения получил 58-летний мужчина – его госпитализировали в тяжелом состоянии.

На Синельниковщине от вражеских атак страдали Покровская, Николаевская и Богиновская громады. В результате одного из ударов загорелся магазин.

На Криворожье россияне попали по самому Кривому Рогу, Зеленодольской и Грушевской громадам. Повреждены инфраструктура, хозяйственная постройка и автомобиль.

В Павлограде в результате попадания загорелся дом, еще два частных дома повреждены. Пострадала 60-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Напомним, поздним вечером 21 июня враг попал баллистической ракетой "Искандер" по сельскохозяйственному предприятию в Одесской области. Один человек погиб, еще трое пострадали.