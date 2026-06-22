На Харківщині внаслідок обстрілів загинула людина, ще семеро поранені

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 29 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро дістали поранення

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У селі Шевченкове Перше Вовчанської громади загинув 75-річний чоловік. У Богодухові постраждали 19-річний і 49-річний чоловіки, у селищі Шевченкове – 73-річний чоловік, у Пісочині – 25-річна жінка. У селі Підлиман Борівської громади поранення отримали жінки 51 і 67 років та 59-річний чоловік.

Також унаслідок вибухів невстановлених пристроїв постраждали жінки у селах Клинова-Новоселівка та біля Петрівки Золочівської громади.

Окремо медики надали допомогу ще кільком постраждалим, які зазнали травм у попередні дні внаслідок обстрілів та вибухів у різних громадах області.

Крім того, ворог атакував безпілотниками Київський і Шевченківський райони Харкова.

За даними обласної адміністрації, по Харківщині російські війська застосували різні види озброєння: 10 керованих авіабомб, один БпЛА типу "Герань-2", 13 дронів "Молнія", 18 FPV-дронів та 36 безпілотників невстановленого типу.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у Харкові та кількох районах області. Серед них – житлові будинки, магазини, аптеки, адміністративні будівлі, автозаправні станції, підприємства, транспорт і електромережі.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили 51 обстріл 33 населених пунктів Сумської області. Внаслідок артилерійського обстрілу постраждали шестеро людей – жінки віком 58, 61, 62 та 62 роки та двоє чоловіків 54 та 66 років.