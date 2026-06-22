Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 22 июня РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 88 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 79 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 5 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 9 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, поздно вечером 21 июня враг попал баллистической ракетой "Искандер" по сельскохозяйственному предприятию в Одесской области. Один человек погиб, еще трое пострадали.