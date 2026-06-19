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19 июня 2026, 22:24

В Харькове отправили в СИЗО иностранку, хранившую полкилограмма психотропов

19 июня 2026, 22:24
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Фото: полиция Харьковской области
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16 июня полицейские на территории Киевского района остановили для проверки 27-летнюю гражданку Эстонской Республики, которая подозрительно вела себя и имела внешние признаки наркотического опьянения

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В ходе проведения поверхностной проверки и первоочередных следственных действий у женщины обнаружили и изъяли два зип-пакета с порошкообразным веществом весом около 250 граммов каждый.

Согласно результатам экспресс-теста, извлеченное вещество является особо опасным психотропным веществом – мефедроном.

Общий вес изъятого вещества составил около 500 граммов.

В дальнейшем правоохранители провели безотлагательный обыск по месту временного проживания гражданки. После завершения следственных действий женщину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Фигурантке сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству стороны обвинения суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Полицейские устанавливают все обстоятельства уголовного преступления и возможных лиц, причастных к незаконному обороту психотропных веществ.

Напомним, что в Днепропетровской области полицейские ликвидировали две преступные группы, которые построили сеть сбыта наркотиков с ежемесячным оборотом около 3,5 млн гривен.

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