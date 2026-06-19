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19 червня 2026, 22:24

У Харкові відправили до СІЗО іноземку, яка зберігала пів кілограма психотропів

19 червня 2026, 22:24
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Фото: поліція Харківської області
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16 червня поліцейські на території Київського району зупинили для перевірки 27-річну громадянку Естонської Республіки, яка підозріло поводилася та мала зовнішні ознаки наркотичного сп’яніння

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

В ході проведення поверхневої перевірки та першочергових слідчих дій у жінки виявили та вилучили два зіп-пакети з порошкоподібною речовиною вагою близько 250 грамів кожний.

Згідно з результатами експрес-тесту, вилучена речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною - мефедроном.

Загальна вага вилученої речовини становила близько 500 грамів.

У подальшому правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем тимчасового проживання громадянки. Після завершення слідчих дій жінку затримали в порядку статті 208 КПК України.

Фігурантці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Поліцейські встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та можливих осіб, причетних до незаконного обігу психотропних речовин.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині поліцейські ліквідували дві злочинні групи, які побудували мережу збуту наркотиків зі щомісячним обігом близько 3,5 млн гривень.

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