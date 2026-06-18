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18 июня 2026, 17:50

В Харькове мужчины устроили масштабное производство взрывчаток

18 июня 2026, 17:50
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Фото: Национальная полиция
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В Харькове разоблачили группу мужчин, которые наладили бизнес по изготовлению взрывчатки. Среди участников были четверо мужчин и 22-летняя женщина

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Организатором оказались супруги, которые имели навыки и звания в сфере химии. У женщины было профильное образование: она разработала технологию изготовления взрывчатых веществ и научила этому процессу своего мужа. В частности, зафиксировали продажу взрывчатого вещества общим весом более 35 килограммов.

Во время обысков правоохранители обнаружили большое количество патронов, гранаты, 12 килограммов взрывчатого вещества, пластиковые канистры, денежные средства, системные блоки и мобильные телефоны.

Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет.

Напомним, ранее в Киеве полицейские задержали 42-летнего мужчину, организовавшего бизнес по продаже огнестрельного оружия. Злоумышленник продавал трофейное оружие, которое сам находил в зонах проведения боевых действий.

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