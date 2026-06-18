У Харкові чоловіки влаштували масштабне виробництво вибухівок

Фото: Національна поліція

У Харкові викрили групу чоловіків, які налагодили бізнес із виготовлення вибухівки. Серед учасників були четверо чоловіків та 22-річна жінка

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Організатором виявились чоловік і дружина, які мали навички та звання у сфері хімії. Жінка мала профільну освіту: вона розробила технологію виготовлення вибухових речовин та навчила цього процесу свого чоловіка. Зокрема, зафіксували продаж вибухової речовини загальною вагою понад 35 кілограмів.

Під час обшуків правоохоронці знайшли велику кількість набоїв, гранати, 12 кілограмів вибухової речовини, пластикові каністри, грошові кошти, системні блоки та мобільні телефони.

Тепер зловмисникам погрожує позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські затримали 42-річного чоловіка, який організував бізнес із продажу вогнепальної зброї. Зловмисник продавав трофейну зброю, яку сам знаходив у зонах проведення бойових дій.