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17 июня 2026, 09:16

РФ атаковала Харьков и область ракетами, КАБами и дронами: 11 раненых

17 июня 2026, 09:16
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и девять населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 11 человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В Харькове ранения получили четверо мужчин в возрасте 67, 44, 53 и 66 лет. В Богодухове пострадали шесть человек – трое мужчин (70, 64 и 20 лет) и трое женщин (55, 45 и 32 лет). В селе Бережное Волчанской общины получили ранения 68-летняя женщина.

Также медицинскую помощь оказали 57-летнему мужчине, который еще 10 июня пострадал в результате обстрела в селе Волчанские Хутора.

По данным местных властей, враг атаковал Киевский и Холодногорский районы Харькова, применяя различные виды вооружения, в том числе ракеты, управляемые авиабомбы, беспилотники типа "Герань-2", "Молния" и FPV-дроны.

В результате ударов повреждены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области. В частности, в Харькове повреждено гражданское предприятие и автомобили.

В Богодуховском районе зафиксированы разрушения гаражей, жилых домов и учебного заведения. В Купянском районе поврежден элеватор и складские помещения, а также частные дома. В Изюмском районе пострадали жилые и хозяйственные постройки, в Харьковском районе – предприятия, автомобиль и трактор. В Чугуевском районе повреждены частные дома и электросети.

Напомним, поздно вечером 16 июня российские войска нанесли удар по одному из районов Запорожья. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще семеро жителей обратились за медицинской помощью.

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