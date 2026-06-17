РФ атакувала Харків і область ракетами, КАБами та дронами: 11 поранених
Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та дев'ять населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
У Харкові поранень зазнали четверо чоловіків віком 67, 44, 53 та 66 років. У Богодухові постраждали шестеро людей – троє чоловіків (70, 64 та 20 років) і троє жінок (55, 45 та 32 років). У селі Бережне Вовчанської громади поранення отримала 68-річна жінка.
Також медичну допомогу надали 57-річному чоловікові, який ще 10 червня постраждав унаслідок обстрілу в селі Вовчанські Хутори.
За даними місцевої влади, ворог атакував Київський і Холодногірський райони Харкова, застосовуючи різні види озброєння, зокрема ракети, керовані авіабомби, безпілотники типу "Герань-2", "Молнія" та FPV-дрони.
Унаслідок ударів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області. Зокрема, у Харкові пошкоджено цивільне підприємство та автомобілі.
У Богодухівському районі зафіксовано руйнування гаражів, житлових будинків та навчального закладу. У Куп’янському районі пошкоджено елеватор і складські приміщення, а також приватні будинки. В Ізюмському районі постраждали житлові та господарські будівлі, у Харківському районі – підприємства, автомобіль і трактор. У Чугуївському районі пошкоджено приватні будинки та електромережі.
Нагадаємо, пізно ввечері 16 червня російські війська завдали удару по одному з районів Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще семеро мешканців звернулися по медичну допомогу.