Фото: ОВА

В ночь на 17 июня российские войска атаковали Никопольский район ударными беспилотниками

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Под вражеским ударом оказались сам районный центр, а также Мировская и Покровская громады.

В результате атак в населенных пунктах повреждена инфраструктура.

К счастью, пострадавших или погибших нет.

Напомним, днем 16 июня кафиры совершили прямое попадание FPV-дроном по людям, которые пешком возвращались домой одной из улиц Никополя. Погибли три человека, еще один ранен.