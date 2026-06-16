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16 червня 2026, 12:55

Загибель 4-річного хлопчика у Харкові: підозру отримала начальниця служби у справах дітей

16 червня 2026, 12:55
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Фото: ОГП
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Начальниці районної служби у справах дітей оголосили підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, керівниця відомства тривалий час ігнорувала численні сигнали про небезпеку для життя 4-річного хлопчика. У травні цього року дитина випала з вікна квартири на четвертому поверсі та померла від отриманих травм.

Як зазначають у прокуратурі, за умови належного виконання посадовицею своїх обов’язків і своєчасного вилучення малюка з родини, трагедії можна було б уникнути.

Сім'я перебувала в полі зору соціальних служб із червня 2023 року – тоді хлопчика вперше вилучили у матері біля сміттєзвалища, де вона разом зі співмешканцем збирала картон. У дитини виявили гематому на голові та пахову грижу.

Попри відсутність у родині доходу та належних умов, уже за місяць посадовиця ініціювала повернення дитини матері, приховавши від комісії факти про травми хлопчика.

Надалі до служби надходили нові тривожні сигнали: медики повідомляли про необхідність термінової операції для хлопчика, а соцпрацівники фіксували голодування дитини, повну відсутність догляду, щеплень та ігнорування лікарських рекомендацій. Сама ж мати зрештою перестала контактувати із соцслужбами.

З початку 2024 року посадовиця повністю втратила зв’язок із родиною, обмежившись формальними запитами до поліції. Через таку бездіяльність служба не володіла актуальною інформацією про ситуацію у сім’ї. Зокрема, посадовиця не знала, що у жінки народилася ще одна дитина, яка також перебувала в небезпеці.

Керівниці районної служби у справах дітей повідомили про підозру за ч. 3 ст. 367 КК України.

Нагадаємо, раніше у цьому кримінальному провадженні правоохоронці повідомили про підозру матері загиблого хлопчика за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Молодша сестра хлопчика ледь не померла від зневоднення.

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