Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Из окна дома на Новобаварском проспекте, с четвертого этажа, выпал четырехлетний мальчик. От полученных травм он скончался в автомобиле "скорой".

Установлено, что в момент несчастного случая 29-летняя мать оставила сына и его двухлетнюю сестру дома самих. Женщину задержали, ей грозит ответственность за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и оставление в опасности.

Следователи открыли несколько уголовных производств, в том числе по факту несчастного случая.

Кроме того, проверяется информация о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей отдельными чиновниками, которые должны были контролировать условия проживания семьи.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

